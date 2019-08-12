В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб

Близько 9 тис. осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.

Про це сказали члени оргкомітету маршу на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Зокрема, Антон Колумбет розповів, що організатори маршу подали всі необхідні документи для проведення ходи.

"Ми ведемо діяльність в рамках чинного законодавства. Ми подали всі необхідні заявки", - наголосив він.

Колумбет зазначив, що Офіс Президента Володимира Зеленського, який також організовує свій марш ветеранів, не зміг побудувати комунікацію з організаторами альтернативної ходи.

Зокрема, запрошення членам оргкомітету на нараду в Офісі Президента 9 серпня надійшло лише за 3 години до події, коли було вже надто пізно.

"Наша ініціатива аполітична і громадська... Ми - патріоти України, які хочуть пройтися вулицями Києва в День незалежності. Ми не маргінали, у нас немає завдання бунтувати і проводитиакції громадянського протесту", - заявив Колумбет.

Член оргкомітету, голова громадської ради при Міністерстві ветеранів Дмитро Шатровський оприлюднив маршрут руху Маршу захисників.

Так, учасники ходи зберуться о 9:00 біля Київського національного університету імені Т. Шевченка і підуть по вул. Володимирській, бульвару Шевченка, а потім промарширують Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Завершиться марш молебнем у Михайлівському соборі.

Хода буде організовано "коробками".

Перша "коробка" - це сім'ї загиблих військових, потім - ветерани з інвалідністю, потім - територіальні відділення ветеранів, потім - діючі військові.

Рівняння військових буде на дітей, розміщених на платформі на Хрещатику.

Член оргкомітету Андрій Медведько повідомив, що всі охочі брати участь в марші подають заявки через Google-форму.

Наразі подано близько 9 тис. заявок.

З них близько 7 тис. - діючі військовослужбовці, ще 1,5 тис. - цивільні особи, близько 600 - ветерани і 40 - капелани.

Організатори маршу просять військових і ветеранів не брати зброю, навіть нагородну, на марш.

Організатори вважають, що жодних сутичок на марші не буде.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.

Офіс президента раніше оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який в 2019 році пройде без військового параду і у "новому форматі".

Водночас ветеранські та волонтерські організації кажуть, що команда президента свої плани з ними не погоджувала.