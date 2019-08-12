В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб

Близько 9 тис. осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.\r\nПро це сказали члени оргкомітету маршу на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.\r\nЗокрема, Антон Колумбет розповів, що організатори маршу подали всі необхідні документи для проведення ходи.\r\n"Ми ведемо діяльність в рамках чинного законодавства. Ми подали всі необхідні заявки", - наголосив він.\r\nКолумбет зазначив, що Офіс Президента Володимира Зеленського, який також організовує свій марш ветеранів, не зміг побудувати комунікацію з організаторами альтернативної ходи.\r\nЗокрема, запрошення членам оргкомітету на нараду в Офісі Президента 9 серпня надійшло лише за 3 години до події, коли було вже надто пізно.\r\n"Наша ініціатива аполітична і громадська... Ми - патріоти України, які хочуть пройтися вулицями Києва в День незалежності. Ми не маргінали, у нас немає завдання бунтувати і проводитиакції громадянського протесту", - заявив Колумбет.\r\nЧлен оргкомітету, голова громадської ради при Міністерстві ветеранів Дмитро Шатровський оприлюднив маршрут руху Маршу захисників.\r\nТак, учасники ходи зберуться о 9:00 біля Київського національного університету імені Т. Шевченка і підуть по вул. Володимирській, бульвару Шевченка, а потім промарширують Хрещатиком до Майдану Незалежності.\r\nЗавершиться марш молебнем у Михайлівському соборі.\r\nХода буде організовано "коробками".\r\nПерша "коробка" - це сім'ї загиблих військових, потім - ветерани з інвалідністю, потім - територіальні відділення ветеранів, потім - діючі військові.\r\nРівняння військових буде на дітей, розміщених на платформі на Хрещатику.\r\nЧлен оргкомітету Андрій Медведько повідомив, що всі охочі брати участь в марші подають заявки через Google-форму.\r\nНаразі подано близько 9 тис. заявок.\r\nЗ них близько 7 тис. - діючі військовослужбовці, ще 1,5 тис. - цивільні особи, близько 600 - ветерани і 40 - капелани.\r\nОрганізатори маршу просять військових і ветеранів не брати зброю, навіть нагородну, на марш.\r\nОрганізатори вважають, що жодних сутичок на марші не буде.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.\r\nОфіс президента раніше оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який в 2019 році пройде без військового параду і у "новому форматі".\r\nВодночас ветеранські та волонтерські організації кажуть, що команда президента свої плани з ними не погоджувала.