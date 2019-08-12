Поки Порошенко допитували, його діти мітингували під ДБР з плакатами і своїми друзями

Вранці в понеділок, 12 серпня, екс-президент Петро Порошенко прибув на допит в Державне бюро розслідувань, до будівлі ДБР підтримати батька приїхали його син Михайло й дочки Євгенія і Олександра, повідомляє "Страна".

Михайло Порошенко прийшов з друзями свого ж віку. Вони оточили його і убезпечували від уваги журналістів. Олександра та Євгенія Порошенко - дві сестри та доньки екс-Президента - стоять з плакатами.

Діти Петра Порошенка під ДБР. Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, журналістка "Страна.uа" Олеся Медведєва вважає, що дітей екс-Президента Петра Порошенка спеціально одягли на мітинг так, щоб викликати більше жалості.

Тим часом ДБР завершило допит Порошенка. Близько 12:00 екс-Президент вийшов з будівлі бюро в кільці правоохоронців, сів в автомобіль і поїхав. Допит тривав близько 2,5 годин.

Порошенко був допитаний в якості свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканала "Прямий".

Крім того, ДБР засекретив інформацію у справах Порошенко.

Раніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.