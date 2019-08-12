Порошенко снова прибыл на допрос в ГБР: возле здания митингуют его дети

Бывший Президент Петр Порошенко снова прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, которое ранее засекретило информацию по его делу.\r\nОб этом говорится в прямой трансляции телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.\r\nПорошенко в 9:35 прибыл в здание ГБР для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве.\r\nДело касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".\r\nКак сообщает "Страна", под стенами здания ГБР собралось несколько десятков журналистов, а также активисты. Противники Петра Порошенко пришли с плакатами и выступают в мегафоны. Их насчитывается несколько десятков.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PtUS2VdJfZ4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ то же время на месте присутствует и группа поддержки Порошенко, которая блокирует выступление противников звуком сирены. К зданию Бюро пришел также сын экс-президента Михаил. Охрану порядка обеспечивает несколько десятков правоохранителей.\r\nКроме того, на митинге были дочери Порошенко Евгения и Александра, которые также держали плакаты.\r\n\r\n\r\nДети Порошенко на митинге в его поддержку. Фото: "Прямой"\r\n\r\n\r\nМитинги под стенами ГБР. Фото: "Страна"\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.\r\nРанее также стало известно, что Петро Порошенко в начале июня встречался с Игорем Коломойским.