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12 августа 2019, понедельник, 12:15 328 Дополнено
Судебная власть 2019-08-12T12:24:32+03:00
Українські Новини
Порошенко снова прибыл на допрос в ГБР: возле здания митингуют его дети

Порошенко снова прибыл на допрос в ГБР: возле здания митингуют его дети

Бывший Президент Петр Порошенко снова прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, которое ранее засекретило информацию по его делу.

Об этом говорится в прямой трансляции телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

Порошенко в 9:35 прибыл в здание ГБР для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Дело касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Как сообщает "Страна", под стенами здания ГБР собралось несколько десятков журналистов, а также активисты. Противники Петра Порошенко пришли с плакатами и выступают в мегафоны. Их насчитывается несколько десятков.

В то же время на месте присутствует и группа поддержки Порошенко, которая блокирует выступление противников звуком сирены. К зданию Бюро пришел также сын экс-президента Михаил. Охрану порядка обеспечивает несколько десятков правоохранителей.

Кроме того, на митинге были дочери Порошенко Евгения и Александра, которые также держали плакаты.

Дети Порошенко на митинге в его поддержку. Фото: Дети Порошенко на митинге в его поддержку. Фото: "Прямой"

Митинги под стенами ГБР. Фото: Митинги под стенами ГБР. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

Ранее также стало известно, что Петро Порошенко в начале июня встречался с Игорем Коломойским.

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