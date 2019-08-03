Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам

Бывший замглавы Администрации Андрей Портнов инициирует новое уголовное дело против бывшего Президента Петра Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.\r\nОб этом Портнов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"В понедельник мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал он.\r\nПортнов также отметил, что в рамках этого дела будет ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.\r\n"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - написал Портнов.\r\n\r\nНапомним, СМИ сообщали, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах 7 дней под именем Mr. Petro Incognit и арендовал там частный остров за $500 тысяч.