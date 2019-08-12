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12 серпня 2019, понеділок, 12:29 14
Судова влада 2019-08-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР завершило допит Порошенка

ДБР завершило допит Порошенка

Петро Порошенко. Фото: president.gоv.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gоv.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило допит колишнього Президента Петра Порошенка, в той час як під будівлею проходили два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка - дві доньки і син.

Це випливає з прямої трансляції телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

Близько 12:00 екс-Президент вийшов з будівлі бюро в кільці правоохоронців, сів в автомобіль і поїхав.

Допит тривав близько 2,5 годин.

Порошенко був допитаний в якості свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу "Прямий".

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань засекретив інформацію відкритим кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, котрий повернувся 7 серпня з відпустки в Україну.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників під час оформлення поїздки Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

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