Зеленський призначив губернатором Житомирщини СБУшника, пов'язаного з Коломойським

Президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.\r\nПро це сказано в указі Президента №587 від 8 серпня, опублікованому на сайті в понеділок, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Бунечка Віталія Івановича головою Житомирської обласної державної адміністрації", - сказано в ньому.\r\nБунечко народився в 1973 році в Сарнах Рівненської області.\r\nВін закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України.\r\nЗМІ пов'язують Бунечка з бізнесменом Ігорем Коломойським, оскільки його рідний брат В'ячеслав обіймає посаду начальника претензійно-позовної управління департаменту юридичного забезпечення "Укрнафти".\r\nЗазначається, що саме він представляв інтереси компанії, пов'язаної з Коломойським, у судових справах з НАБУ.\r\nУказом №586 від 8 серпня Зеленський звільнив від виконання обов'язків голови Житомирської обласної державної адміністрації заступника голови Ярослава Лагуту.\r\n"Звільнити Лагуту Ярослава Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Житомирської обласної державної адміністрації", - написано в ньому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА. Раніше Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова.\r\nТим часом Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.