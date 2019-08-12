Зеленський призначив губернатором Житомирщини СБУшника, пов'язаного з Коломойським

Президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.

Про це сказано в указі Президента №587 від 8 серпня, опублікованому на сайті в понеділок, передають Українські Новини.

"Призначити Бунечка Віталія Івановича головою Житомирської обласної державної адміністрації", - сказано в ньому.

Бунечко народився в 1973 році в Сарнах Рівненської області.

Він закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України.

ЗМІ пов'язують Бунечка з бізнесменом Ігорем Коломойським, оскільки його рідний брат В'ячеслав обіймає посаду начальника претензійно-позовної управління департаменту юридичного забезпечення "Укрнафти".

Зазначається, що саме він представляв інтереси компанії, пов'язаної з Коломойським, у судових справах з НАБУ.

Указом №586 від 8 серпня Зеленський звільнив від виконання обов'язків голови Житомирської обласної державної адміністрації заступника голови Ярослава Лагуту.

"Звільнити Лагуту Ярослава Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Житомирської обласної державної адміністрації", - написано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА. Раніше Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова.

Тим часом Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.