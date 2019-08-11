Стріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї: бойовики 4 рази порушили перемир'я

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у неділю, інформації про втрати немає.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню", - сказано в ньому.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Старогнатівки у напрямку Новоласпи - з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Водяного у напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; в районі Новотроїцького у напрямку Докучаєвська - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: у районі Кримського у напрямку Сокільників - зі стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС 10 серпня, 1 поранений військовий, 1 загинув.

Раніше четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС. Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.