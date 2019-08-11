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11 августа 2019, воскресенье, 13:20 19
Силовые структуры 2019-08-11T13:20:01+03:00
Українські Новини
За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, еще 1 ранен

За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, еще 1 ранен

Обстрелы. Фото: Міноборони України
Обстрелы. Фото: Міноборони України

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 10 августа, один украинский военнослужащий был ранен, один погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.", - сказано в нем.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, а также во время исполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций ООС зафиксировано не было.

Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. 

Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены

 

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