За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ООС: 1 военный погиб, еще 1 ранен

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 10 августа, один украинский военнослужащий был ранен, один погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.



"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.", - сказано в нем.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, а также во время исполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.



С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций ООС зафиксировано не было.



Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС.



Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.



Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены.