Хвиля спеки антициклону "перевалить" за +32: синоптик дала прогноз на вихідні

Після того, як в кінці робочого тижня через Україну пронісся потужний атмосферний фронт, до вихідних на теририторию країни прийшов антициклон з гарною погодою, а місцями спекою до +32.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Все закидайте подалі, всі прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, припасований до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками - і на природу! Будь-яку. Або в найближчий парк або подалі від людей, або просто в свій двір. Адже у вихідні нас чекає чудова літня погода", - написала синоптик.\r\nЗа її словами, в суботу 10 серпня антициклон обумовить майже скрізь сонце і комфортну температуру повітря, + 24 + 29 градусів.\r\nХіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині пройдуть локальні грозові дощі, а на Сході може бути поривчастий вітер.\r\nУ неділю, 11 серпня температура повітря трохи підвищиться, + 26 + 32 градуси. У більшості областей також переважатиме сонячна погода.\r\n"Однак тримаємо фасон - ні дня без дощу! У західних та північних областях є ймовірність короткочасних дощів і гроз. Але все ж сонця буде більше", - попередила Діденко.\r\nКарти: Наталя Діденко\/Facebook\r\nУ Києві 10 серпня - сухо, сонячно, +25 градусів.\r\nУ неділю в столиці вдень ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів.\r\n"Готуйте сачки для метеликів, солом'яні капелюхи, захисний крем для носа і для комарів, великі пакети, щоб прибрати після себе і після незнайомців у лісі, і валер'янку, щоб всіх в суботу спокійно зібрати в машину", - порадила Діденко.\r\nРаніше Українські Новини писали, що синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nЗгідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде спека до +32, а синоптик дала прогноз на тиждень.