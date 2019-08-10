Хвиля спеки антициклону "перевалить" за +32: синоптик дала прогноз на вихідні

Після того, як в кінці робочого тижня через Україну пронісся потужний атмосферний фронт, до вихідних на теририторию країни прийшов антициклон з гарною погодою, а місцями спекою до +32.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Все закидайте подалі, всі прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, припасований до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками - і на природу! Будь-яку. Або в найближчий парк або подалі від людей, або просто в свій двір. Адже у вихідні нас чекає чудова літня погода", - написала синоптик.

За її словами, в суботу 10 серпня антициклон обумовить майже скрізь сонце і комфортну температуру повітря, + 24 + 29 градусів.

Хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині пройдуть локальні грозові дощі, а на Сході може бути поривчастий вітер.

У неділю, 11 серпня температура повітря трохи підвищиться, + 26 + 32 градуси. У більшості областей також переважатиме сонячна погода.

"Однак тримаємо фасон - ні дня без дощу! У західних та північних областях є ймовірність короткочасних дощів і гроз. Але все ж сонця буде більше", - попередила Діденко.

Карти: Наталя Діденко/Facebook

У Києві 10 серпня - сухо, сонячно, +25 градусів.

У неділю в столиці вдень ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів.

"Готуйте сачки для метеликів, солом'яні капелюхи, захисний крем для носа і для комарів, великі пакети, щоб прибрати після себе і після незнайомців у лісі, і валер'янку, щоб всіх в суботу спокійно зібрати в машину", - порадила Діденко.

Раніше Українські Новини писали, що синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде спека до +32, а синоптик дала прогноз на тиждень.