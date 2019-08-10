Зеленський готовий створити кримськотатарську автономію в Криму, - Джемілєв

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Мустафою Джемільовим заявив, що готовий скликати конституційну комісію і внести в парламент проект закону про створення кримськотатарської автономії.

Про це повідомив лідер кримських татар, передає ATR.

"Ми повідомили [президента], що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати [законопроект] у Верховну Раду. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе донести свою точку зору - за винятком деяких груп, які є в "Слуги народу", - то буде так, як скаже президент", - заявив Джемілєв.

За словами політика, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятої глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної Ради. Однак, додав він, говорити, чи набере цей законопроект необхідні 300 голосів, поки рано.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

Раніше, вранці 7 серпня, Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі, а також Зеленський і Путін домовилися про можливу зустрічі лідерів "нормандського формату".

Тим часом, в окупованому Криму підняли прапор України.