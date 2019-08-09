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09 серпня 2019, пʼятниця, 17:05 11
Судова влада 2019-08-09T17:13:50+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методику формування цін на газ

"Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методику формування цін на газ

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправною постанову Кабінету Міністрів, якою була змінена методика формування ціни на природний газ.

Про це йдеться в повідомленні суду, передають Українські Новини.

"Позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №293", - йдеться в ньому.

Наголошується, що зараз вирішується судом питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень.

Раніше "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

Тим часом Кабмін створить робочу групу з перевірки формування ціни газу "Нафтогазом".

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