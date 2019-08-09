"Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методику формування цін на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправною постанову Кабінету Міністрів, якою була змінена методика формування ціни на природний газ.

Про це йдеться в повідомленні суду, передають Українські Новини.

"Позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №293", - йдеться в ньому.

Наголошується, що зараз вирішується судом питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень.

Раніше "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

Тим часом Кабмін створить робочу групу з перевірки формування ціни газу "Нафтогазом".