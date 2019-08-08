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08 августа 2019, четверг, 14:36 19
Жизнь 2019-08-08T14:37:01+03:00
Українські Новини
Летние дожди захлестнут почти всю Украину: какой будет погода перед выходными

Летние дожди захлестнут почти всю Украину: какой будет погода перед выходными

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

9 августа в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, во Львовской области +7…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Черниговской и Сумской областях +22…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Луганской области +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, только в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, в Запорожской области +13…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

8 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в районе Одессы +13 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: запад и север под угрозой.

Ранее синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

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