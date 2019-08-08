Летние дожди захлестнут почти всю Украину: какой будет погода перед выходными

9 августа в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, во Львовской области +7…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Моршине ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Черниговской и Сумской областях +22…+27 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Луганской области +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, только в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, в Запорожской области +13…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ Ялте без существенных осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n8 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в районе Одессы +13 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: запад и север под угрозой.\r\nРанее синоптик дала предварительный прогноз на неделю.