На Одеську область насувається серйозна атмосферних фронт, на Київ - гроза, - синоптик

Синоптик попередила про серйозний атмосферний фронт, який насувається на Одещину та грозу в Києві

На Одеську область насувається атмосферний фронт з грозами, зливами, шквалами та можливим градом.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Хто зараз на Одещині - насунувся серйозний атмосферний осередок! Можливі сильні зливи, грози, навіть шквали і град. Обережно! Особливо у прибережних зонах. Постежте за дітьми", - написала вона.

Зі слів синоптика, до Києва також підбирається дощ з грозою, але не так загрозливо, як на Півдні.

Крім того, на Заході України "ходять" дощі з грозами.

Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, після того, 8 серпня в Києві негода повалила дерева, 10 серпня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Крім того на Китай насувається тайфун: у країні оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації.

Тим часом в ООН вважають, що глобальному потеплінню у світі можна запобігти, якщо люди будуть їсти менше м'яса.