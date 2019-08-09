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09 серпня 2019, пʼятниця, 14:14 17 Карта
Життя 2019-08-09T15:15:02+03:00
Українські Новини
На Одеську область насувається серйозна атмосферних фронт, на Київ - гроза, - синоптик

На Одеську область насувається серйозна атмосферних фронт, на Київ - гроза, - синоптик

Дощ. Фото: pmg.ua
Дощ. Фото: pmg.ua

Синоптик попередила про серйозний атмосферний фронт, який насувається на Одещину та грозу в Києві

На Одеську область насувається атмосферний фронт з грозами, зливами, шквалами та можливим градом.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Хто зараз на Одещині - насунувся серйозний атмосферний осередок! Можливі сильні зливи, грози, навіть шквали і град. Обережно! Особливо у прибережних зонах. Постежте за дітьми", - написала вона.

Зі слів синоптика, до Києва також підбирається дощ з грозою, але не так загрозливо, як на Півдні.

Крім того, на Заході України "ходять" дощі з грозами.

Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоКарта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, після того, 8 серпня в Києві негода повалила дерева, 10 серпня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Крім того на Китай насувається тайфун: у країні оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації.

Тим часом в ООН вважають, що глобальному потеплінню у світі можна запобігти, якщо люди будуть їсти менше м'яса.

 

 

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