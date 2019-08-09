На Одеську область насувається серйозна атмосферних фронт, на Київ - гроза, - синоптик

Синоптик попередила про серйозний атмосферний фронт, який насувається на Одещину та грозу в Києві\r\nНа Одеську область насувається атмосферний фронт з грозами, зливами, шквалами та можливим градом.\r\nПро це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.\r\n"Хто зараз на Одещині - насунувся серйозний атмосферний осередок! Можливі сильні зливи, грози, навіть шквали і град. Обережно! Особливо у прибережних зонах. Постежте за дітьми", - написала вона.\r\nЗі слів синоптика, до Києва також підбирається дощ з грозою, але не так загрозливо, як на Півдні.\r\nКрім того, на Заході України "ходять" дощі з грозами.\r\nКарта зі сторінки Facebook Наталки Діденко\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, 8 серпня в Києві негода повалила дерева, 10 серпня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nКрім того на Китай насувається тайфун: у країні оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації.\r\nТим часом в ООН вважають, що глобальному потеплінню у світі можна запобігти, якщо люди будуть їсти менше м'яса.\r\n \r\n