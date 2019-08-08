Чтобы предотвратить глобальное потепление, нужно есть меньше мяса, - ООН

Чтобы остановить глобальное потепление на планете, человечество должно потреблять меньше красного мяса. Такой вывод содержится в недавнем отчете ООН, пишет "Голос Америки".

В отчете говорится, что сельское хозяйство - это источник 23% всех антропогенных выбросов в атмосферу, при этом 25-30% произведенной еды выбрасывается или портится. В частности, наименее эффективным с точки зрения использования ресурсов является животноводство. К примеру, за день корова потребляет до 12 килограммов сена, свинья - 3-4 кг корма.

Глобальное потепление приведет к тому, что продукты питания будут еще дороже, ведь засухи и наводнения все уменьшат продуктивность сельскохозяйственных угодий.

К этому добавляется проблема перенаселения планеты, а значит, потребность в пище и воде будет только расти.

Чтобы уменьшить негативное влияние на экосистему, эксперты ООН предлагают пересмотреть рацион питания, включив туда больше злаков и овощей.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности.

Тем временем весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.