Видео дня: в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве убрала 10 поваленных деревьев впоследствии непогоды 8 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киева, передают Українські Новини.\r\n3 дерева спасатели убрали с автомобилей на ул. Правды 80, ул. Чудновского 8, ул. Киквидзе 12\r\nТакже по одному дереву было убрано с проезжих частей дороги: на перекрестке переулка Приборный и ул. Рабочая, ул. Тепловозная 13, ул. Лесная 58, на перекрестке ул. Ілльича и ул. Новодарницкой.\r\nС трамвайных путей на ул. Усенка Павла 6 и ул. Николая Юнкерова спасатели также убрали по одному дереву.\r\nОдно дерево было убрано с линии электропередач на Русановском бульваре 10.\r\nКоммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщает, что из-за мощного ливня в столице образовалось несколько подтоплений, в частности, на улицах Российской, Милютенко, проспекте Григоренко.\r\nДорожники ликвидировали последствия на протяжении 10 минут.\r\nПогибших и травмированных нет.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jz4zJAA_BQE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C7NdlS7uf7Y" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3RyccJKHA9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H0dhM5f8DaQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета, в августе ожидается не жаркая и сухая погода. \r\nКроме того синоптики спрогнозировали погоду до середины осени.