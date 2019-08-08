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8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210

08 августа 2019, четверг, 18:41 194
Происшествия 2019-08-08T18:46:21+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки

Видео дня: в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве убрала 10 поваленных деревьев впоследствии непогоды 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киева, передают Українські Новини.

3 дерева спасатели убрали с автомобилей на ул. Правды 80, ул. Чудновского 8, ул. Киквидзе 12

Также по одному дереву было убрано с проезжих частей дороги: на перекрестке переулка Приборный и ул. Рабочая, ул. Тепловозная 13, ул. Лесная 58, на перекрестке ул. Ілльича и ул. Новодарницкой.

С трамвайных путей на ул. Усенка Павла 6 и ул. Николая Юнкерова спасатели также убрали по одному дереву.

Одно дерево было убрано с линии электропередач на Русановском бульваре 10.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщает, что из-за мощного ливня в столице образовалось несколько подтоплений, в частности, на улицах Российской, Милютенко, проспекте Григоренко.

Дорожники ликвидировали последствия на протяжении 10 минут.

Погибших и травмированных нет.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета, в августе ожидается не жаркая и сухая погода. 

Кроме того синоптики спрогнозировали погоду до середины осени.

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