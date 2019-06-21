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21 июня 2019, пятница, 17:44 353
Силовые структуры 2019-06-21T17:45:04+03:00
Українські Новини
СБУ против НАБУ: Демчина проиграл суд Сытнику

СБУ против НАБУ: Демчина проиграл суд Сытнику

Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua

Суд отказал бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине в иске к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику о защите чести и достоинства.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, Демчину возмутило то, что 3 октября 2018 года Сытник публично на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады обвинил первого зампреда СБУ в провокациях, которые  заключались, в частности, в заказных акциях протеста и в развешивании портретов директора НАБУ в метрополитене Киева.

Истец обратился в суд с иском и просил признать заявления Сытника недостоверной информацией, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию.

Демчина просил суд обязать директора Национального антикоррупционного бюро опровергнуть свои слова, в том числе, также путем зачитывания им резолютивной части судебного решения в прямом эфире каналов "Прямой", "112 Украина", "Громадське" и "Радио  Свобода".

Экс-первый зампред СБУ в своем иске отметил, что Сытник не доказал его причастности к провокациям против него.

Иск начал рассматриваться по сути с 3 мая текущего года.

Решение было вынесено в начале июня в порядке упрощенного искового производства, то есть без вызова в суд участников дела.

Исследовав материалы дела, суд полностью отказал Демчине в исковых требованиях.

Суд решил, что Сытник в своем заявление выразил лишь оценочное суждение, а не утверждал какие-либо факты.

"Информация, которая была распространена 03.10.2018 года директором Национального антикоррупционного бюро Украины сама по себе не содержит негативной нагрузки, а приобретает такую только в интерпретации истца", - отметил суд.

Также суд подчеркнул, что Демчина был высшим должностным лицом в СБУ и должен был быть готов к повышенному вниманию к своей персоне.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября 2018 года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обвинил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину и депутата Верховной Рады Сергея Березенко (фракция "Блок Петра Порошенко") в провокациях против него.

Он отметил, что акции по дискредитации НАБУ были организованы под зданием бюро, в частности под окнами его заместителя, а также возле здания комитетов Рады, куда он пришел в среду.

Сытник заверил, что провокации с размещением рекламы НАБУ не будут тормозом в дальнейшем расследовании резонансных дел.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за акциями и рекламой с его изображением в метро Березенко и Демчина, Сытник ответил утвердительно.

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