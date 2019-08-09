В окупованому Криму підняли прапор України

Сьогодні вранці, 9 серпня, в місті Судак в окупованому Криму активісти підняли прапор України в пам'ять про чотирьох загиблих 6 серпня українських військових у зоні проведення операції об'єднаних сил.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні вранці, на тимчасово окупованій Російською федерацією території АР Крим у місті Судак, місцевими патріотами України, було піднято Український прапор, на знак пам'яті за чотирма загиблим воїнам 6 серпня 2019 в зоні проведення ООС. Слава Україні!" - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, у штабі ООС уточнили, що 6 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим тиші, загинули 4 українських військових, а ще один - поранений.

Генеральний штаб ЗСУ пізніше заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС.

Після чого Володимир Зеленський домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату", робочі групи розробляють документи для підписання на найвищому рівні.