На Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини, - СБУ

223 людини незаконно позбавлено свободи бойовиками на Донбасі, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Ще 258 осіб числяться зниклими без вісті.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях значаться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлено свободи - 223 людини", - йдеться у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС.

Так, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя в Донецькій області загинули 4 українських військових.

Вранці 7 серпня Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Зеленський і Путін також обговорили можливу зустріч лідерів "нормандського формату".