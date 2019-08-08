"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 5,1%

НАК "Нафтогаз України", яку Кабмін зобов'язав знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень, знизила ціну на газ для населення на 5,1%.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передають Українські Новини.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року, НАК розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти в серпні.

"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в серпні газзбутам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 тис. 653,54 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з липнем вартість газу зменшиться на 5,1%", - сказано в повідомленні.

У той же час у компанії відзначили, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані інформувати споживачів про кінцеву ціні.

Загалом з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася на 25,4%.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень. Імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%.

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення. Тим часом Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.