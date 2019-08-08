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08 августа 2019, четверг, 08:00 179
Кабмин 2019-08-08T08:07:11+03:00
Українські Новини
Кабмин обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен

Кабмин обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен

Кабмин
Кабмин

В августе Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за тысячу кубических метров после снижения на 5,5%. Поручение было издано премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, пишет пресс-служба Кабмина.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими площадками являются - Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, НАК "Нафтогаз", а также заключение договоров о поставках газа на условиях ВСО (возложение специальных обязанностей).

Уточняется, что в Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС, на Украинской энергетической бирже газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубометов без НДС. В НАК "Нафтогаз" газ для промышленности по предоплате, установленной на август, стоил 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Цена на условиях ВСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, на июль была рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Также в пресс-службе Кабмина уточнили, что самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле в размере 4905 грн.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.

Ранее, в июне, Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

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