Импортный газ подешевел в июне на 8,7%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в июне снизилась на 8,7%, или на 18,74 долларов/тыс. куб. м до 196,4491 долларов/тыс. куб. м по сравнению с маем 2019 года (215,1936 долларов/тыс. куб. м) в то время, как "Нефтегаз" может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июне снизилась на 9,2%, или на 521,04 гривен/тыс. куб. м до 5 160,5069 гривен/тыс. куб. м по сравнению с маем (5 681,54 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Как сообщали Українські Новини, в феврале импортный газ подешевел на на 8,5%. Также за 2 месяца 2019 Украина снизила импорт газа из Европы на 20%.