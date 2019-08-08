підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 13:46 12
Політика 2019-08-08T14:45:03+03:00
Українські Новини
Депутатів "Київради" хочуть "озеленити" шляхом підкупу, - Кличко

Депутатів "Київради" хочуть "озеленити" шляхом підкупу, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: ІКМДА
Віталій Кличко. Фото: ІКМДА

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє про спроби підкупу депутатів для зриву наступного засідання Київської міської ради в той час, як НАБУ має намір найближчим часом допитати Богдана і Кличко.

Про це йдеться в повідомленні Кличків у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зірвати наступне засідання. Вони під надуманими приводами звертаються в НАБУ і ДБР, а ті, за законом, мають реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування висмоктаних з пальця справ", - йдеться в ньому.

Кличко не уточнив, хто конкретно стоїть за такими спробами.

Також Кличко зазначив, що не збирається здаватися і продовжить захищати інтереси киян.

"Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко подав до суду на телеканал "1+1", зазначивши, що проти нього розгорнута масштабна компанія з дискредитації, яку організували представники нової влади і соратники екс-Президента Віктора Януковича.

Тим часом Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва КМДА Київрада засідання Київради

Архів
Новини
В європейській країні вперше узаконять марихуану 15:36
Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ 15:18
Методика "Роттердам+" економічно обґрунтована, вона сприяла виходу України з енергокризи, – Волинець 15:09
Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою 14:57
Справа суддів ОАСК - це помста окремих членів ВККС за принциповість, - адвокат Богатир 14:50
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби 15:38
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok