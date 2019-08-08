Депутатів "Київради" хочуть "озеленити" шляхом підкупу, - Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє про спроби підкупу депутатів для зриву наступного засідання Київської міської ради в той час, як НАБУ має намір найближчим часом допитати Богдана і Кличко.\r\nПро це йдеться в повідомленні Кличків у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зірвати наступне засідання. Вони під надуманими приводами звертаються в НАБУ і ДБР, а ті, за законом, мають реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування висмоктаних з пальця справ", - йдеться в ньому.\r\nКличко не уточнив, хто конкретно стоїть за такими спробами.\r\nТакож Кличко зазначив, що не збирається здаватися і продовжить захищати інтереси киян.\r\n"Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні", - додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко подав до суду на телеканал "1+1", зазначивши, що проти нього розгорнута масштабна компанія з дискредитації, яку організували представники нової влади і соратники екс-Президента Віктора Януковича.\r\nТим часом Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану.