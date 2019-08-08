НАБУ більше півроку записувало розмови суддів Окружного адмінсуду Києва, - джерело

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) записували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва 7 місяців.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Писали 7 місяців", - сказав він.

За його словами, обсяг записів дуже великий і всі епізоди на даний момент аналізуються.

При цьому співрозмовник не зміг однозначно повідомити, чи міститься на цих плівках розмова керівника Офісу Президента Андрія Богдана з суддями ОАСК.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратора повідомила про підозру 3 суддям Окружного адміністративного суду Києва і судді Суворовського районного суду Одеси у втручанні в діяльність державних органів.

Раніше ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку, який вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.