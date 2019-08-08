підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 12:40 17
Судова влада 2019-08-08T15:30:06+03:00
Українські Новини
НАБУ більше півроку записувало розмови суддів Окружного адмінсуду Києва, - джерело

НАБУ більше півроку записувало розмови суддів Окружного адмінсуду Києва, - джерело

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) записували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва 7 місяців.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Писали 7 місяців", - сказав він.

За його словами, обсяг записів дуже великий і всі епізоди на даний момент аналізуються.

При цьому співрозмовник не зміг однозначно повідомити, чи міститься на цих плівках розмова керівника Офісу Президента Андрія Богдана з суддями ОАСК.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратора повідомила про підозру 3 суддям Окружного адміністративного суду Києва і судді Суворовського районного суду Одеси у втручанні в діяльність державних органів.

Раніше ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку, який вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Більше новин про: НАБУ Прослуховування Окружний адміністративний суд Києва

Архів
Новини
Замовника будівельних робіт в історичній частині Києва оштрафували на 51 тис. гривень - КМДА 15:40
В європейській країні вперше узаконять марихуану 15:36
Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ 15:18
Методика "Роттердам+" економічно обґрунтована, вона сприяла виходу України з енергокризи, – Волинець 15:09
Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою 14:57
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok