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02 августа 2019, пятница, 20:33 49
Судебная власть 2019-08-02T20:45:01+03:00
Українські Новини
ГПУ сообщила о подозрении трем судьям Окружного админсуда Киева

ГПУ сообщила о подозрении трем судьям Окружного админсуда Киева

Генеральная прокуратора сообщила о подозрении 3 судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы во вмешательстве в деятельность государственных органов.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила Українським Новинам.

Она отметила, что заместитель Генпрокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении данных судей от занимаемых должностей, а также об избрании меры пресечения.

На следующей неделе Луценко проведет очередное совещание и заслушает следователей и прокуроров по этому делу.

Указанное производство касается обстоятельств возможных неправомерных действий судей относительно препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и ее членов путем создания искусственных препятствий в деятельности, вмешательства в деятельность судебных органов и вынесения судьями заведомо неправосудных решений.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку.

Ранее Генпрокуратура вызвала главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Больше новостей о: ГПУ Окружной административный суд Киева Лариса Сарган

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