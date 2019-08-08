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08 серпня 2019, четвер, 12:07 22
Президент 2019-08-08T12:16:57+03:00
Українські Новини
20 млрд доларів інвестицій і 5G-зв'язок: Зеленський дав обіцянки і прогнози на 5 років

20 млрд доларів інвестицій і 5G-зв'язок: Зеленський дав обіцянки і прогнози на 5 років

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що найближчі п'ять років інфрастркутура отримає понад 20 млрд доларів інвестицій для ремонту доріг і забезпечення роботи 15 аеропортів в той час, як закликав Туреччину допомогти у відновленні інфраструктури Донбасу..

Про це він повідомив під час українсько-турецького бізнес-форуму, передають Українські Новини.

"За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально. Наша економіка буде зростати на 5-7% на рік. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфрастркутру не менше 20 млрд доларів, щоб привести до ладу 24 тис. км наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів ", - сказав він.

Також Зеленський анонсував проведення великої приватизації.

З його слів, найближчі 5 років багато уваги буде приділено розвитку якісного телекомунікаційного сектору.

Крім того, він заявив про підготовку до впровадження 5G-зв'язку, попередивши, що для цього буде потрібно кілька років.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прогнозує, що до кінця поточного року буде проведена земельна реформа, а з 2020 року буде запущений ринок землі.

Зеленський заявляє про намір легалізувати роботу казино в п'ятизіркових готелях.

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