Зеленский призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Президент Владимир Зеленский призывает Турцию присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе после того, как заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время

Об этом Президент заявил во время совместного брифинга с Президентом Турции Рэджепом Эрдоганом, передают Українськi Новини.

Президент также отметил, что ожидает участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который планируется провести осенью в Мариуполе.

Зеленский отметил, что сотрудничество между Украиной и Турцией очень насыщено.

Президенты среди прочего договорились о развитии инвестиций, Зеленский призвал турецких инвесторов в Украину.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Также Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса.

Ранее финансирование госпрограммы по восстановлению Донбасса увеличили в два раза.

Тем временем Зеленский улетел в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем.