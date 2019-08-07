Зеленский призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Президент Владимир Зеленский призывает Турцию присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе после того, как заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время.\r\nОб этом Президент заявил во время совместного брифинга с Президентом Турции Рэджепом Эрдоганом, передают Українськi Новини.\r\nПрезидент также отметил, что ожидает участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который планируется провести осенью в Мариуполе.\r\nЗеленский отметил, что сотрудничество между Украиной и Турцией очень насыщено.\r\nПрезиденты среди прочего договорились о развитии инвестиций, Зеленский призвал турецких инвесторов в Украину.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Также Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса.\r\nРанее финансирование госпрограммы по восстановлению Донбасса увеличили в два раза.\r\nТем временем Зеленский улетел в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем.