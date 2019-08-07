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07 августа 2019, среда, 21:34 51
Внешняя политика 2019-08-07T21:36:05+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Зеленский призвал Турцию помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский призывает Турцию присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе после того, как заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время.

Об этом Президент заявил во время совместного брифинга с Президентом Турции Рэджепом Эрдоганом, передают Українськi Новини.

Президент также отметил, что ожидает участия Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который планируется провести осенью в Мариуполе.

Зеленский отметил, что сотрудничество между Украиной и Турцией очень насыщено.

Президенты среди прочего договорились о развитии инвестиций, Зеленский призвал турецких инвесторов в Украину.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Также Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса.

Ранее финансирование госпрограммы по восстановлению Донбасса увеличили в два раза.

Тем временем Зеленский улетел в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем.

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