НАБУ провів очну ставку між Крючковим і Кононенком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело очну ставку між колишнім депутатом Верховної Ради, екс-головою правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитром Крючковим, який повернувся в Україну, і є першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" в Раді Ігорем Кононенко.\r\nПро це інтерв'ю Українським Новинам повідомив Гачків.\r\n"2 серпня була очна ставка з Кононенком. Він не заперечував факт знайомства і спілкування, але заперечував факт якихось бізнес-відносин, що я цей факт не заперечував", - сказав Крючков.\r\nУ свою чергу адвокат Крючкова Олександр Лисак зазначив, що детективи включили записи телефонних розмов, в яких Крючков розмовляє з Кононенком щодо екс-голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка і низки компаній, зокрема енергогенеруючої компанії "Центренерго".\r\n"Крючков підтвердив зміст розмови і свій голос, дав згоду на проведення експертизи голосу. У свою чергу Кононенко сказав, що не пригадує таких розмов, при цьому він відмовився дати згоду на проведення експертизи зразка голосу", - підкреслив Лисак.\r\nТакож він додав, що у всіх інших аспектах Кононенко відмовився давати свідчення, пославшись на чинний статус народного депутата України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в НАБУ проведуть очну ставку між екс-депутатом Ради Крючковим і Порошенком.\r\nТим часом адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне виробництво відносно Дмитра Крючкова.