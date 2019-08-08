НАБУ провів очну ставку між Крючковим і Кононенком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело очну ставку між колишнім депутатом Верховної Ради, екс-головою правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитром Крючковим, який повернувся в Україну, і є першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" в Раді Ігорем Кононенко.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив Гачків.

"2 серпня була очна ставка з Кононенком. Він не заперечував факт знайомства і спілкування, але заперечував факт якихось бізнес-відносин, що я цей факт не заперечував", - сказав Крючков.

У свою чергу адвокат Крючкова Олександр Лисак зазначив, що детективи включили записи телефонних розмов, в яких Крючков розмовляє з Кононенком щодо екс-голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка і низки компаній, зокрема енергогенеруючої компанії "Центренерго".

"Крючков підтвердив зміст розмови і свій голос, дав згоду на проведення експертизи голосу. У свою чергу Кононенко сказав, що не пригадує таких розмов, при цьому він відмовився дати згоду на проведення експертизи зразка голосу", - підкреслив Лисак.

Також він додав, що у всіх інших аспектах Кононенко відмовився давати свідчення, пославшись на чинний статус народного депутата України.

Як повідомляли Українські Новини, в НАБУ проведуть очну ставку між екс-депутатом Ради Крючковим і Порошенком.

Тим часом адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне виробництво відносно Дмитра Крючкова.