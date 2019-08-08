Адвокат Дмитрия Крючкова: планируется очная ставка моего подзащитного с Порошенко

Українські Новини

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков в апреле был экстрадирован из Германии в Украину. Он подозревается в том, что занимая должность председателя правления холдинговой компании "Энергомережа" в 2014-2015 годах организовал схемы по хищению средств энергопоставляющей компании "Запорожьеоблэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству. В свою очередь, прибыв в Украину, Крючков обвинил в создании преступных схем в энергетике, которые нанесли миллиардные убытки государству, экс-президента Петра Порошенко, его соратника, депутата Верховной Рады Игоря Кононенко, а также других лиц. Кроме того, он сообщил о получении директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником взятки в размере 500 тыс. долларов. О ходе данных расследований Українські Новини расспросили адвоката Крючкова Александра Лысака, при этом в ходе интервью к беседе присоединился и сам Крючков.

Как проходит следствие по делу по обвинению к Дмитрию Крючкову в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда других предприятий?

Лысак: Мы обеспокоены тем, что следствие по этому делу не завершается и дело не направляется в суд. Приехав в страну, мы рассчитывали на это. Дмитрию инкриминируют только одно, что он не имел право подписывать эти 5 договоров переуступки права требования при проведении расчетов за потребленную электроэнергию. При этом, хочу отметить, что данные договора на соответствие их законодательству проверял Фонд государственного имущества и письменно согласовывал их подписание. В результате сложилась такая ситуация, что с одной стороны договора были одобрены со стороны государственных органов, - было разрешение на их подписание и заключены полностью в рамках уставных полномочий, но почему-то Дмитрий Васильевич, как акционер частной компании, по указанному производству оказался в статусе подозреваемого, при этом ни один государственный служащий и чиновник не привлечен в рамках этого дела.

Крючков: Статьей 1 Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” определено, что заданием НАБУ является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления. У нас к следствию НАБУ есть один вопрос: в чем тогда состоит суть уголовного преследования, если в рамках дела следствием не учтены документы, а также факты взаимоотношений и учаcтие в бизнесе государственных чиновников ?

Какая в данный момент общая сумма по этим договорам инкриминируется?

Крючков: Договоров было большое количество, многие из них полностью выполнены, по тем которые выполнены - претензий нет. С учетом того, что идет следствие, цифра эта будет еще корректироваться, пока об окончательной цифре говорить нельзя. Из официальных комментариев органов следствия – 1,4 млрд гривен. Ряд обязательств не выполнен, так как заблокированы счета и остановлена работа предприятия. По заявлению руководителя НАБУ Артема Сытника 6 июля 2016 года в стенах Верховной Рады НАБУ на счетах “Энергосети” арестовано 238 млн гривен. Хотя, по факту заблокированны все счета компании, что сделало невозможным вообще ведение хозяйственной деятельности, в том числе любые расчеты и налоговые выплаты.

Из десятков договоров и налоговых рассрочек, которые согласовывало ГФС ежемесячно на сотни миллионов и по которым расчеты проведены в полном объёме органами НАБУ не возбуждались уголовные производства. Это прямо свидетельствует об избирательности и исключительно заказном характере преследования.

Крючков обвинил экс-президента Петра Порошенко, депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко и других лиц в создании преступных схем, в частности, в отношении "Центрэнерго". Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовные производства. Как проходит следствие по данным делам, проходили ли очные ставки?

Крючков: Очные ставки проходили с Юрием Буглаком, (народный депутат фракция партии "Блок Петра Порошенко") - он директор офшорных компаний Порошенко. Юрий Буглак подтвердил на очной ставке, что многократно, более 10 раз, посещал мой кабинет. На вопрос следствия о том, какие темы являлись предметом встреч, он сослался на адвокатскую тайну. В принципе, - это их правовая позиция.

Вторая очная ставка была с помощником народного депутата Игоря Кононенко, который ежедневно работал в “Энергосети”, посещал ее офис, получал заработную плату и т.д. Этот человек сказал, что там не был, возможно пользовался служебным автомобилем «Энергосети» и так далее.

В тот же день из администрации офиса по ул.Владимирская, 12 в НАБУ официально были переданы факты и документы, подтверждающие, что человек ежедневно, являясь помощником Игоря Кононенко, доверенным лицом Порошенко посещал офис компании, находился там, имел электронный пропуск и так далее.

Александр Лысак передаст соответствующие документы и факты, включая видеофиксацию заместителю руководителя САП Владимиру Кривенко. Также, мы готовы предоставить десятки как свидетельских, так и аудио/видео доказательств ложности показаний помощника Игоря Кононенко.

Была ли очная ставка с Кононенко?

Крючков: Да, 2 августа была очная ставка с Игорем Кононенко. Он не отрицал факт знакомства и общения, но отрицал факт каких-то бизнес-отношений, я этот факт не отрицал.

Лысак: Детектив включил записи телефонных разговоров, которые были опубликованы "Схемами" и в которых Крючков общается с Кононенко в отношении Главы НКРЭКП Дмитрия Вовка и ряда компаний, включая “Центрэнерго”. Дмитрий Крючков подтвердил содержание разговора и свой голос, дал согласие на проведение экспертизы голоса. В свою очередь Игорь Кононенко сказал, что не припоминает таких разговоров, при этом он отказался дать согласие на проведение экспертизы образца голоса.

Во всех остальных аспектах Игорь Кононенко отказался давать показания, сославшись на действующий статус Народного депутата Украины.

Какие ещё планируются очные ставки и с какими фигурантами?

Лысак: Петр Порошенко, Игорь Райнин (экс-глава Администрации Президента), Дмитрий Вовк (экс-председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг), Андрей Павелко (глава бюджетного комитета ВРУ, народный депутат фракция "Блок Петра Порошенко"), ряд других лиц, в том числе глав облгосадминистраций.

Каковы сроки их проведения?

Крючков: Нам об этом неизвестно. По устным сообщениям следователя, - на протяжении августа текущего года.

Есть информация, что по одному из дел Крючков проходит в качестве потерпевшего. Насколько это соответствует действительности ?

Лысак: Существует 4 уголовных производства, которые зарегистрированы САП и в одном из производств по фактам хищения порядка 700 млн долларов компании "Центрэнерго" Дмитрий Крючков является потерпевшим.

Дмитрий является собственником компании - основного кредитора "Центрэнерго" с требованиями, превышающими 1 млрд грн. В части правового статуса это означает, что если следствием будет доказано, что конечным выгодополучателем являлся, например, Кононенко или Порошенко, то согласно статусу потерпевшего, возникает возможность обращения в суд и наложения ареста имущества, последующего взыскания и так далее. Это норма не только украинского, но и международного права.

На сегодня сложилась ситуация, при которой с дня возбуждения 4-х уголовных производств нас ни разу не пригласили в течение месяца на проведение следственных действий. Как Вы понимаете, у нас возникают объективные вопросы к объективности действий органов НАБУ.

Крючков заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник получил от него взятку 500 тыс. долларов. За что были заплачены деньги, и кто их ему передал?

Лысак: Вначале это дело расследовала Генеральная прокуратура, потом это дело стало расследовать Государственное бюро расследований. На данный момент Крючков допрошен в рамках этого дела, но большего мы сказать не можем, так как на сегодняшний день идет расследование.

Какие ограничительные меры сейчас действуют в отношении Крючкова?

Лысак: Ограничительные меры продлены на сегодняшний день до 29 августа. В связи со снижением рисков, некоторые ограничивающие условия отпали, в частности отменено ношение электронного браслет, но залог был сохранен. Какие действуют ограничительные меры - не выезжать из Киева и Киевской области, уведомлять следствие о изменении места проживания, не общаться с некоторыми подозреваемыми в этом производстве. Все обязательства, наложенные на нас мы выполняем.

Планирует ли он в ближайшее время просить разрешение на выезд за границу?

Лысак: Дмитрий неоднократно по приезду в Украину выезжал за границу, поэтому такая возможность безусловно существует. В случае необходимости он может обратиться с соответствующим документом о получении разрешения на выезд за границу.