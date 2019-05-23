Защита Порошенко обратилась с просьбой к ГПУ

Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении экс-депутата Верховной Рады, бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, вернувшегося в Украину, по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", передают Українськi Новини.

"Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору Украины с требованием обеспечить соответствующую проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного Дмитрием Крючковым", - написано в нем.

В обращении адвокат утверждает, что обвинения Крючковым бывшего Президента в коррупции подпадают под действие ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

БПП считает, что действия Крючкова координируются окружением новой власти, а само дело является частью мести за национализацию Приватбанка.

Как сообщали Українськi Новини, на Крючкова надели электронный браслет.

Также Крючков вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен.

Ранее, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции в Украину.