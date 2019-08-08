В НАБУ проведут очную ставку между экс-депутатом Рады Крючковым и Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерено провести очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрием Крючковым и бывшим Президентом Петром Порошенко.\r\nОб этом в ходе интервью Українським Новинам сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак.\r\nОн сообщил, что в будущем будет проведена очная ставка с Порошенко.\r\nТакже Лысак добавил, что будут проведены очные ставки с экс-председателем Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрием Вовком, экс-главой Администрации Президента Игорем Райниным и депутатом Рады, председателем парламентского комитета по вопросам бюджета Андреем Павелко (фракция "Блок Петра Порошенко"), а также рядом других лиц, в том числе с главами облгосадминистраций.\r\nВ свою очередь Крючков добавил, что сроки проведения очных ставок неизвестны, но по устным сообщениям следователя они пройдут на протяжении августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд начал избрание меры пресечения экс-депутату Рады Крючкову.\r\n14 марта Высший суд Мюнхена утвердил процедуру упрощенной экстрадиции Крючкова на основании его собственного заявления и согласия.\r\nВесной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции в Украину.\r\nСАП обвиняет Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.\r\nВ САП уверены, что экс-нардеп Крючков покинул Украину из-за разглашения данных досудебного расследования депутатом Лещенко.\r\nВ конце марта в эфир вышло расследование СМИ, в котором была обнародована информация о том, что средства через компанию "Энергомережа" выводились в том числе и в интересах депутата Верховной Рады Игоря Кононенко.