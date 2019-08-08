В НАБУ проведут очную ставку между экс-депутатом Рады Крючковым и Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерено провести очную ставку между бывшим депутатом Верховной Рады, экс-председателем правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрием Крючковым и бывшим Президентом Петром Порошенко.

Об этом в ходе интервью Українським Новинам сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак.

Он сообщил, что в будущем будет проведена очная ставка с Порошенко.

Также Лысак добавил, что будут проведены очные ставки с экс-председателем Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрием Вовком, экс-главой Администрации Президента Игорем Райниным и депутатом Рады, председателем парламентского комитета по вопросам бюджета Андреем Павелко (фракция "Блок Петра Порошенко"), а также рядом других лиц, в том числе с главами облгосадминистраций.

В свою очередь Крючков добавил, что сроки проведения очных ставок неизвестны, но по устным сообщениям следователя они пройдут на протяжении августа.

Как сообщали Українськi Новини, суд начал избрание меры пресечения экс-депутату Рады Крючкову.

14 марта Высший суд Мюнхена утвердил процедуру упрощенной экстрадиции Крючкова на основании его собственного заявления и согласия.

Весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции в Украину.

САП обвиняет Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

В САП уверены, что экс-нардеп Крючков покинул Украину из-за разглашения данных досудебного расследования депутатом Лещенко.

В конце марта в эфир вышло расследование СМИ, в котором была обнародована информация о том, что средства через компанию "Энергомережа" выводились в том числе и в интересах депутата Верховной Рады Игоря Кононенко.