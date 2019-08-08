Рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль

У четвер, 8 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 7 серпня, знизився на 4 копійки і становив 3,55 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 1 копійку і становив 4,07 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 8 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,55\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 серпня на 20,47 коп. до 25,5522 UAH\/USD, курс купівлі - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH\/USD.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.\r\nРаніше, 7 серпня, в рамках валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі.