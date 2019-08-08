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08 серпня 2019, четвер, 11:02 8
Економіка 2019-08-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль

Рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль

Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У четвер, 8 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 7 серпня, знизився на 4 копійки і становив 3,55 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 1 копійку і становив 4,07 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 8 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,55 4,07
Максимальний 3,85 5,00
Мінімальний 2,50 3,89

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 серпня на 20,47 коп. до 25,5522 UAH/USD, курс купівлі - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.

Раніше, 7 серпня, в рамках валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі.

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