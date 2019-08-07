Рубль начал падать в киевских обменниках

В среду, 7 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 6 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,59 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился и составил 4,08 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 7 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,59\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n3,00\r\n3,94\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nТакже банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH\/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.\r\nТем временем население в июле массово скупало дешевую валюту: население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.