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07 августа 2019, среда, 12:16 52
Экономика 2019-08-07T12:17:00+03:00
Українські Новини
Рубль начал падать в киевских обменниках

Рубль начал падать в киевских обменниках

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 7 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 6 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,59 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился и составил 4,08 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 7 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,59 4,08
Максимальный 3,89 5,00
Минимальный 3,00 3,94

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Также банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.

Тем временем население в июле массово скупало дешевую валюту: население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.

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