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08 серпня 2019, четвер, 09:52 25 Карта
Силові структури 2019-08-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено штормове попередження: захід і північ під загрозою

В Україні оголошено штормове попередження: захід і північ під загрозою

Хмари.
Хмари.

У той час, як циклон Xaver і антициклон Zella зіткнулися в Україні, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про погіршення погодних умов 8 серпня в Україні і штормові пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 8 серпня у західних, північних та більшості центральних областей грози, посилення вітру до 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Крім того, в окремих районах країни очікується град.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

При цьому, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Києві 8 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, а на півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Крім того, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

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