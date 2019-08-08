В Україні оголошено штормове попередження: захід і північ під загрозою

У той час, як циклон Xaver і антициклон Zella зіткнулися в Україні, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про погіршення погодних умов 8 серпня в Україні і штормові пориви вітру до 15-20 м\/с.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 8 серпня у західних, північних та більшості центральних областей грози, посилення вітру до 15-20 м\/с", - сказано в повідомленні.\r\nКрім того, в окремих районах країни очікується град.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nПри цьому, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Києві 8 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с, а на півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.\r\nКрім того, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.