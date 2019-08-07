Завтра в Украину несмотря на жару придут грозы и дожди

8 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем кое-где град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+30 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+21 градус, в Запорожской области +11…+15 градусов, днем +24…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине сегодня потеплеет до +31°, на Западе пройдут дожди.\r\nРанее синоптик дала прогноз погоды на всю неделю: ожидается жара в +30°.