Завтра в Украину несмотря на жару придут грозы и дожди

8 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем кое-где град, ветер западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +22…+30 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+21 градус, в Запорожской области +11…+15 градусов, днем +24…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине сегодня потеплеет до +31°, на Западе пройдут дожди.

Ранее синоптик дала прогноз погоды на всю неделю: ожидается жара в +30°.