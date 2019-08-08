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08 августа 2019, четверг, 06:00 956 Карта
Жизнь 2019-08-08T06:00:03+03:00
Українські Новини
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары

Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары

Подсолнухи под тучами. Фото: pixabay
Подсолнухи под тучами. Фото: pixabay

В четверг, 8 августа, в Украине ожидается пик температуры воздуха, которая поднимется до +26...+33 градусов благодаря антициклону Zella, однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver из Северного моря изменит жаркую тендецию в ряде областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сообщила Диденко.

По ее словам, фронт принесет в четверг кратковременные дожди в западные области и местами на север, а к вечеру дожди придут в Винницкую и Черкасскую область, а также - в Кропивницкий и его районы.

При этом антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и организует сухую солнечную погоду в восточных областях Украины, на юге и в центре. Кроме того, противостояние циклона и антициклона станет причиной сильного ветра в Украине.

"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", - посоветовала синоптик.

В Киеве же 8 августа жара будет преобладать - температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Но, несмотря на жару, локальный дождь с грозой в столице - вероятен и лучше взять зонт. Также ожидается сильный порывистый ветер.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

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