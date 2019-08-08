Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары

В четверг, 8 августа, в Украине ожидается пик температуры воздуха, которая поднимется до +26...+33 градусов благодаря антициклону Zella, однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver из Северного моря изменит жаркую тендецию в ряде областей.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сообщила Диденко.\r\nПо ее словам, фронт принесет в четверг кратковременные дожди в западные области и местами на север, а к вечеру дожди придут в Винницкую и Черкасскую область, а также - в Кропивницкий и его районы.\r\nПри этом антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и организует сухую солнечную погоду в восточных областях Украины, на юге и в центре. Кроме того, противостояние циклона и антициклона станет причиной сильного ветра в Украине.\r\n"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", - посоветовала синоптик.\r\nВ Киеве же 8 августа жара будет преобладать - температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Но, несмотря на жару, локальный дождь с грозой в столице - вероятен и лучше взять зонт. Также ожидается сильный порывистый ветер.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.