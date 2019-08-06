Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

После резкого похолодания в Украину идет повышение температуры воздуха, которая перевалит за +30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"К нам идет потепление! Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20...+27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся +19...+22 градуса", - сообщила Диденко.

После - температура будет подниматься еще выше и в середине недели перевалит за +30 градусов.

Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе Украины, небольшие осадки возможны в Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с - штормовых порывов не ожидается ни в одном регионе.

В Киеве 6 августа - солнечная, сухая, умеренно теплая погода - синоптическая "золотая середина". Синоптик посоветовала держать ночью пледы недалеко, но днем воздух уже начнет прогреваться.

Во вторник в столице ожидается +23..+25 градусов.

"В середине недели вы себя не узнаете - от чуть ли не пуховиков вчерашних снова прыгнут на вас из шкафа бретельки, ровный гул кондиционеров, шелк, лен, сатин и мягкая вискоза - придет жара!", - рассказала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Тем временем рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.