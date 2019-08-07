Зеленський закликав Туреччину допомогти у відновленні інфраструктури Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликає Туреччину приєднатися до відновлення інфраструктурних об'єктів на Донбасі після того, як заявив, що інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом

Про це Президент заявив під час спільного брифінгу з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передають Українські Новини.

Президент також зазначив, що очікує участі Туреччини в міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який планується провести восени в Маріуполі.

Зеленський зазначив, що співпраця між Україною і Туреччиною дуже насичена.

Президенти серед іншого домовилися про розвиток інвестицій, Зеленський закликав турецьких інвесторів в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що у вересні пройде інвестиційний форум з відновлення Донбасу. Також Коломойський відповів на плани Зеленського щодо відновлення Донбасу.

Раніше фінансування держпрограми з відновлення Донбасу збільшили у два рази.

Тим часом Зеленський полетів до Туреччини на зустріч з Ердоганом і Варфоломієм.