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07 серпня 2019, середа, 21:34 9
Зовнішня політика 2019-08-07T23:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав Туреччину допомогти у відновленні інфраструктури Донбасу

Зеленський закликав Туреччину допомогти у відновленні інфраструктури Донбасу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський закликає Туреччину приєднатися до відновлення інфраструктурних об'єктів на Донбасі після того, як заявив, що інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом.

Про це Президент заявив під час спільного брифінгу з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передають Українські Новини.

Президент також зазначив, що очікує участі Туреччини в міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який планується провести восени в Маріуполі.

Зеленський зазначив, що співпраця між Україною і Туреччиною дуже насичена.

Президенти серед іншого домовилися про розвиток інвестицій, Зеленський закликав турецьких інвесторів в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що у вересні пройде інвестиційний форум з відновлення Донбасу. Також Коломойський відповів на плани Зеленського щодо відновлення Донбасу.

Раніше фінансування держпрограми з відновлення Донбасу збільшили у два рази.

Тим часом Зеленський полетів до Туреччини на зустріч з Ердоганом і Варфоломієм.

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