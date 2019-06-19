Зеленский заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по вопросам восстановления Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"19 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии"... Он акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона", - сказано в нем.

Также собеседники обсудили вопрос проведения в сентябре 16-й ежегодной встречи YES.

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно более скорое возвращение в украинскую Ялту", - сказал Зеленский.

В контексте проведения в среду заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Зеленский выразил надежду на то, что не только украинская сторона хочет достичь мира в ближайшее время.

Президент также напомнил, что в июле должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил новую форму обмена заложниками для деэскалации на Донбассе.

Тем временем Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить Донбасс и Крым