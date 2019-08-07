Частина "Слуг народу" замість навчання в Трускавці відпочивали в SPA - Тимофій Мілованов

20% зі 100 депутатів команди "Зе" замість навчання в Київській школі економіки в Трускавці відпочивали в SPA. Про це розповів організатор Київської школи економіки Тимофій Мілованов в інтерв'ю Українській правді.

"Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили ... Були люди, які ходили в SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважно більшість ходило, відсотків десь 80" , - сказав Мілованов.

Президент школи також зазначив, що були люди, у яких є досвід роботи в уряді, і люди, які там працюють. Таким певні напрямки були не потрібні. Вони відвідували інші лекції.

Організатор розповів про три основні напрямки навчання.

Найпершим Мілованов виділив теми, які актуальні для навчання, друге - "портфель домашніх завдань", і третє-види активностей, які чиновникам необхідно пройти.

Мілованов також наголосив на необхідності зворотного зв'язку: учасники повинні дати зрозуміти викладачам, які навички у них є, а яких ні. Крім того, їм необхідно прочитати певні документи, визначені кейси і так далі.

З метою перезнайомити учасників між собою під час навчання, депутатів постійно перемішували, використовуючи різні активні вправи.

На питання: "Скільки нардепів отримають сертифікати про освіту?", - Мілованов відповів, - " Можемо аналізувати по" домашках ". Першу" домашку "здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь ".

На даному етапі, учасникам школи необхідно здати третю "домашку", дедлайн якої до 6 серпня. Це пояснювальна записка.

Четвертий тест триватиме до 10 авугста, а до 15 вересня вони отримають зворотний зв'язок, де дізнаються, отримають вони або не отримають сертифікати, в залежності від результатів.

На питання про те, як буде тривати навчання, голова школи відповів, що для нардепів написали Learning management system, яка знаходиться в їх особистому електронному кабінеті - системі управління навчання, де вони зможуть пройти електронний тест. Там учасники також будуть завантажувати домашні завдання і отримувати зворотний зв'язок через них.

Електронна система буде доступна до 1 вересня 2020 року. Матеріали в ній будуть оновлюватися два рази. На даний момент викладачі та інструктори школи збирають матеріали, які хочуть додати в систему.

Як повідомляли Українські Новини 28 липня депутати команди "Зе" прибули до Трускавця, де проводився тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку проголосували 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах до Верховної Ради.

3 серпня в готелі Rixos у Трускавці, де очікували Зеленського в школі "Слуга народу" посилили заходи безпеки. В готелі встановлювали рамки, працівники УДО просили майбутніх депутатів роззутися. Там Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

4 серпня новообрані депутати від "Слуги народу" поїхали з Трускавця чотирма купейними вагонами.