Зеленський відмовився змінювати Конституцію

Президент України Володимир Зеленський не має наміру вносити зміни в Конституцію України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського за підсумками телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним... Йшлось про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський наголосив, що буде захищати права всіх українців, незалежно від того, де вони перебувають, і для цього немає необхідності вносити зміни в Конституцію України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що з початку оголошення перемир'я 21 липня загинуло 6 українських військовослужбовців і поранено 9 в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя (Донецька область) загинули 4 українських військових.

Вранці в середу, 7 серпня, Зеленський зателефонував Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Після розмови з Путіним Зеленський також має намір зателефонувати в середу Президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель для досягнення домовленості про проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.