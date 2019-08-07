Обмін полоненими і "особливий статус" Донбасу: про що говорили Зеленський і Путін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним. Йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що буде захищати права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього не потрібно вносити зміни до Конституції України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

У свою чергу прес-служба Путіна за підсумками розмови Президентів повідомила, що піднімалося питання надання "особливого статусу" Донбасу.

"Підтверджена також виняткова важливість послідовної реалізації мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу. У цьому контексті наголошено на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської Контактної групи", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба Путіна повідомила, що "обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі", в свою чергу прес-служба Зеленського повідомила, що сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату ", а робочі групи поки напрацьовують документи для підписання на вищому рівні.

Крім того, прес-служба Зеленського повідомила, що в ході розмови було обговорено питання обміну полоненими, а Путіна - що домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб.

В обох релізах збігається повідомлення, що Путін і Зеленський акцентували важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

"Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, в результаті яких загинули четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного", - сказано в повідомленні прес-служби Зеленського.

У той же час в повідомленні російської сторони акцентується на необхідності дотримання режиму тиші українською стороною.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно перш за все виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення", - йдеться в повідомленні на сайті Президента РФ.

Українська сторона також повідомила, що Президенти обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганській, необхідного для початку відновлювальних робіт та ремонту моста.

Як повідомляли Українськi Новини, Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що з початку оголошення перемир'я 21 липня загинуло 6 українських військовослужбовців і поранено 9 в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлопіль (Донецька область) загинули 4 українських військових.

Вранці в среду, 7 серпня, Зеленський зателефонував Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Після розмови з Путіним Зеленский Зеленський також має намір зателефонувати в середу Президенту Франції Емануелю Макрону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель для досягнення домовленості про проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.