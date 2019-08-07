Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков

Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил Президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с Президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал он.\r\nЗеленский также поднял тему разминирования для строительства моста в Станице Луганской и освобождения пленных.\r\nПрезидент не стал отвечать на вопросы, заявив, что все детали разговора будут опубликованы в пресс-релизе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, за сутки 6 августа боевики убили четверых военных ВСУ, еще одного - ранили.\r\nРанее, 26 июля, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.