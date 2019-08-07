Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков

Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил Президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с Президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал он.

Зеленский также поднял тему разминирования для строительства моста в Станице Луганской и освобождения пленных.

Президент не стал отвечать на вопросы, заявив, что все детали разговора будут опубликованы в пресс-релизе.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки 6 августа боевики убили четверых военных ВСУ, еще одного - ранили.

Ранее, 26 июля, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.