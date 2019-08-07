Зеленский хочет договориться с Меркель и Макроном о "немедленной" встрече "нормандского формата"

Президент Владимир Зеленский после разговора с Президентом России Владимиром Путиным намерен также позвонить в среду Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель для достижения договоренности о проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодняшний первый звонок был с Президентом РФ. Второй у меня будет уже в Турции с Президентом Макроном... Также хочу соединиться в ближайшее время, сегодня, если будет время, с госпожой Меркель, и договориться о немедленной встрече. Чтобы мы больше не говорили, что должна быть встреча в "нормандском формате" в этом году. А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал он.

Зеленский также заявил, что в случае, если в Украине что-то произойдет, ему придется вернуться из Турции, куда он отбывает с двухдневным визитом.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил Президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Ранее стало известно, что за сутки 6 августа боевики убили четверых военных ВСУ, еще одного - ранили, а с начала перемирия 21 июля погибли уже 6 украинских военных.