Зеленський доручив Міноборони виділити квартири сім'ям чотирьох загиблих військових

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони виділити квартири сім'ям чотирьох військових, загиблих 6 серпня біля Павлополя (Донецька область) внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України. Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, незважаючи на оголошене "хлібне перемир'я", стався біля Павлопілля 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити сім'ям загиблих квартири", - сказано в ньому.

Також під час наради було обговорено подальші кроки влади.

Як повідомляли Українські Новини, у відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР".

Також Зеленський хоче домовитися з Меркель і Макроном про "негайну" зустріч в "нормандському форматі" через смерть чотирьох військових на Донбасі 6 серпня.

Тим часом Президент Володимир Зеленський домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.