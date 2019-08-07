підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
ONLINE
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

07 серпня 2019, середа, 14:21 14
Президент 2019-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Міноборони виділити квартири сім'ям чотирьох загиблих військових

Зеленський доручив Міноборони виділити квартири сім'ям чотирьох загиблих військових

Зустріч Зеленського з військовим керівництвом. Фото: сайт Президента
Зустріч Зеленського з військовим керівництвом. Фото: сайт Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони виділити квартири сім'ям чотирьох військових, загиблих 6 серпня біля Павлополя (Донецька область) внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України. Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, незважаючи на оголошене "хлібне перемир'я", стався біля Павлопілля 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити сім'ям загиблих квартири", - сказано в ньому.

Також під час наради було обговорено подальші кроки влади.

Як повідомляли Українські Новини, у відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР".

Також Зеленський хоче домовитися з Меркель і Макроном про "негайну" зустріч в "нормандському форматі" через смерть чотирьох військових на Донбасі 6 серпня.

Тим часом Президент Володимир Зеленський домовився з Президентом Росії Володимиром Путіним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.

Більше новин про: Володимир Зеленський Міноборони війна на Донбасі

Архів
Новини
Обмін полоненими і "особливий статус" Донбасу: про що говорили Зеленський і Путін 15:11
Блокування сайту "Кореспондент" Шевцовим і Дегрік створює небезпечний прецедент, – Міщишин 14:58
Партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію більше 100 млн гривень 14:40
Зеленський доручив Міноборони виділити квартири сім'ям чотирьох загиблих військових 14:21
Прокуратура відкрила справу через балотування однофамільців депутата Третьякова 14:15
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok