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07 серпня 2019, середа, 13:41 162
Силові структури 2019-08-07T13:41:02+03:00
Українські Новини
НАБУ має намір найближчим часом допитати Богдана і Кличко

НАБУ має намір найближчим часом допитати Богдана і Кличко

НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро має намір найближчим часом викликати на допит голову Офісу Президента Андрія Богдана і мера Києва Віталія Кличка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Викличемо обох найближчим часом", - сказав він.

За його словами, вони будуть викликані на допит по справі можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара Богдану.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.

Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Раніше Богдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.

Також Богдан потроллил Кличко на своїй сторінці в Facebook. "Бл*дь, скажіть вже хто-небудь, він Андрій або Богдан", - написано на картинці.

Тим часом Дубинський заявив, що бачить Богдана прем'єр-міністром.

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