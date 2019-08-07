Рубль почав падати у київських обмінниках

У середу, 7 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 6 серпня, знизився на 3 копійки і склав 3,59 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився і становив 4,08 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 7 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,59 4,08 Максимальний 3,89 5,00 Мінімальний 3,00 3,94

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Також банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.

Тим часом населення в липні масово скуповувало дешеву валюту: населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.