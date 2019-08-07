Рубль почав падати у київських обмінниках

У середу, 7 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 6 серпня, знизився на 3 копійки і склав 3,59 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився і становив 4,08 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 7 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,59\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n3,94\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nТакож банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH\/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.\r\nТим часом населення в липні масово скуповувало дешеву валюту: населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.