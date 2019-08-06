Российский рубль взлетел в обменниках Киева

Во вторник, 6 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 5 августа, вырос на 9 копейки и составил 3,61 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи остался без изменений и составил 4,07 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 6 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,61\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,86\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD, а курс доллара и евро в обменниках взлетел. \r\nТем временем, согласно прогнозу экспертов, доллар продолжит расти.