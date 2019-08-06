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06 августа 2019, вторник, 10:48 74
Финансы 2019-08-06T10:49:06+03:00
Українські Новини
Российский рубль взлетел в обменниках Киева

Российский рубль взлетел в обменниках Киева

Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Во вторник, 6 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 5 августа, вырос на 9 копейки и составил 3,61 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи остался без изменений и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 6 августа:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,61

4,07

Максимальный

3,86

5,00

Минимальный

2,50

3,90

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD, а курс доллара и евро в обменниках взлетел. 

Тем временем, согласно прогнозу экспертов, доллар продолжит расти. 

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