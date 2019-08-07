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07 серпня 2019, середа, 11:37 19
Політика 2019-08-07T13:00:26+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче домовитися з Меркель і Макроном про "негайну" зустріч в "нормандському форматі"

Зеленський хоче домовитися з Меркель і Макроном про "негайну" зустріч в "нормандському форматі"

Меркель і Зеленський. Фото: 112 Україна
Меркель і Зеленський. Фото: 112 Україна

Президент Володимир Зеленський після розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним має намір також зателефонувати в середу Президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель для досягнення домовленості про проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогоднішній перший дзвінок був із Президентом РФ. Другий у мене буде вже в Туреччині з Президентом Макроном... Також хочу з'єднатися найближчим часом, сьогодні, якщо буде час, з пані Меркель, і домовитися про негайну зустріч. Щоб ми більше не говорили, що має бути зустріч "нормандському форматі" цього року. А скільки ще людей можуть загинути цього року? Я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", - сказав він.

Зеленський також заявив, що в разі, якщо в Україні щось станеться, йому доведеться повернутися з Туреччини, куди він вирушає з дводенним візитом.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський у середу вранці зателефонував Президенту Росії Володимиру Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Раніше стало відомо, що за добу 6 серпня бойовики вбили чотирьох військових ЗСУ, ще одного поранили, а з початку перемир'я 21 липня загинули вже 6 українських військових.

Більше новин про: Ангела Меркель Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна на Донбасі

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