підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 серпня 2019, середа, 09:06 15
Події 2019-08-07T10:15:01+03:00
Українські Новини
У Житомирській області на поминках сталося масове отруєння

У Житомирській області на поминках сталося масове отруєння

Отруєння. Фото: pixabay
Отруєння. Фото: pixabay

В Житомирській області на поминальному обіді сталося масове отруєння. 12 людей отруїлися їжею в с. Зарубинці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що постраждалі госпіталізовані з попереднім діагнозом харчове отруєння.

"6 серпня в Андрушівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді в с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).

"Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - розповіли рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 20-23 липня в лікувальні заклади Дніпра було госпіталізовано 17 працівників підприємства ТОВ "Міропласт" з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.

Раніше у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

А в Луцьку 10 осіб поїли у піцерії і потрапили в лікарню з отруєнням.

Більше новин про: Поминки Масове отруєння Отруєння

Архів
Новини
Кримінальна справа проти Труби: Призначена експертиза підписів директора ДБР 10:10
Населення в липні масово скуповувало дешеву валюту 10:08
ТОП-5 фруктових уподобань українців на початку серпня 09:47
Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" для розташованих біля приватних будинків СЕС 09:44
Експерти розповіли, як спецслужби Зеленського "закручують гайки" бізнесу, - ЗМІ 09:22
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok