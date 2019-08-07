У Житомирській області на поминках сталося масове отруєння

В Житомирській області на поминальному обіді сталося масове отруєння. 12 людей отруїлися їжею в с. Зарубинці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що постраждалі госпіталізовані з попереднім діагнозом харчове отруєння.

"6 серпня в Андрушівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді в с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).

"Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - розповіли рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 20-23 липня в лікувальні заклади Дніпра було госпіталізовано 17 працівників підприємства ТОВ "Міропласт" з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.

Раніше у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

А в Луцьку 10 осіб поїли у піцерії і потрапили в лікарню з отруєнням.