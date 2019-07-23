В Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек

В городе Дубно в Ровенской области после употребления шаурмы на рок-фестивале отравились 14 человек. Об этом сообщается на странице Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

В период с 20 по 22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 14 человек, которые посещали рок-фестиваль "Тарас Бульба". Свое заболевание люди связывали с употреблением шаурмы, купленной на фестивале.

10 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Дубненской центральной больницы. В частности, среди пострадавших от отравления 3 ребенка.

Как сообщали Українські Новини, 54 ребенка и 3 взрослых госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Медик-2" в поселке Сергеевка в Одесской области. 12 июля 43 ребенка были госпитализированыиз-за отравления в детском лагере "Медик-2" в Одесской области.

Тем временем каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы.